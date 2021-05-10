Украинский врач предупредила об инфекциях, провоцирующих "лонгкоронавирус"
У пациентов с COVID-19 могут развиваться так называемые посткоронавирусные грибковые инфекции, которые дают серьезные осложнения на здоровье и могут затянуть процесс выздоровления.
С предупреждением выступила врач-инфекционист Татьяна Логинова. В эфире канала "Украина 24" она прокомментировала информацию о том, что в Индии переболевшие коронавирусом начали инфицироваться редким "черным грибком" (мукормикоз).
"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Последние также дают дисбиоз организма. В данном случае эти грибковые инфекции могут развиваться на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые угнетают воспалительные процессы", – пояснила специалист.
Она подчеркнула, что мукормикоз действительно может поражать не только глаза и носовую полость, но и легкие. Это очень серьезная посткоронавирусная инфекция, которая затягивает выздоровление от COVID-19.
"Это уже будет усложненный "лонгкоронавирус", и будет требовать очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", – отметила Логинова.
По ее словам, в Украине чаще всего встречаются дисбактериозы, которые вызваны грибами Candida albicans и Aspergillus. Такие инфекции чаще всего бывают у людей с ослабленным иммунитетом, а также у веганов.
"Потому что не образуются полноценные антитела. Мы всегда настаиваем на том, чтобы люди питались достойно, чтобы были полноценные белки в рационе", – добавила врач.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач из Индии показал длинный кровяной тромб, который удалили у больного коронавирусом. По словам медика, образование тромбов тоже является одним из последствий COVID-19.
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