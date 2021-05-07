Врач показал длинный кровяной тромб, который удалили у больного коронавирусом

Коронавирус может привести к образованию тромбов. Частота сердечных приступов, инсультов или потери конечностей в результате появления сгустков крови варьируется от 2 до 5%.

Об этом в Twitter в среду, 5 мая, написал Амбариш Сатвик, сосудистый хирург из больницы сэра Ганга Рама в Дели (Индия). Он также опубликовал фото тромбов, которые извлекли из артерии в ноге пациента с COVID-19.

"Как выглядят тромбы при Covid...Нам удалось спасти конечность", – сообщил доктор.

Медицинскому изданию DoctorNDTV он объяснил, что возникший в кровеносном сосуде тромб может нарушить процесс кровоснабжения связанных с ним органов.

Доктор Сатвик добавил, что коронавирус может привести к вирусному миокардиту или образованию тромбов в артериях, которые могут быть причиной острого инфаркта миокарда – распространенного явления при COVID-19. Иногда даже молодые люди могут получить сердечный приступ или инсульт.

Как сообщил доктор Нареш Трехан, тромбы при коронавирусе могут возникать в головном мозге, легких, почках, печени или любой другой части тела. Он отметил, что такие случаи были известны и при первой волне заболеваемости, но сейчас их фиксируют чаще.

"Мы видели, как многие молодые люди умирают из-за сердечного приступа. Поэтому все должны быть осторожны и должным образом наблюдаться у обученного врача. Кроме того, люди, страдающие постковидным синдромом, должны постоянно поддерживать связь со своими врачами", – подчеркнул медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, около трех недель Индия бьет мировые рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом, каждые сутки фиксируя по 350-400 тысяч инфицированных и до 4 тысяч смертей.

По словам экспертов, во многом этому поспособствовало формирование индийского штамма COVID-19. Украина даже закрыла свои границы с этим государством. Что происходит в Индии и есть ли угроза для нашей страны, читайте в нашем материале.