Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 вышел на плато – ВОЗ

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 вышел на плато – ВОЗ

Мировой уровень заболеваемости и смертности от коронавируса (COVID-19) вышел на плато.

Такое заявление на пресс-конференции сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей", – сообщил глава ВОЗ.

Однако Гебрейесус добавил, что тяжелая ситуация с коронавирусной болезнью наблюдается в Юго-Восточной Азии. Особенно ВОЗ следит за Индией, где обнаружили новый штамм коронавируса.

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире достигло почти 158 млн человек, из них 3,3 млн – летальные случаи.

Статистика заболеваемости по COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину против коронавируса китайской компании Sinopharm.

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КоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебрейесус