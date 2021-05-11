Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 вышел на плато – ВОЗ

Мировой уровень заболеваемости и смертности от коронавируса (COVID-19) вышел на плато.

Такое заявление на пресс-конференции сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей", – сообщил глава ВОЗ.

Однако Гебрейесус добавил, что тяжелая ситуация с коронавирусной болезнью наблюдается в Юго-Восточной Азии. Особенно ВОЗ следит за Индией, где обнаружили новый штамм коронавируса.

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире достигло почти 158 млн человек, из них 3,3 млн – летальные случаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину против коронавируса китайской компании Sinopharm.