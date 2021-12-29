Во Франции зарегистрировали рекордные 208 тысяч заболевших СOVID-19 за сутки

Во Франции зафиксировали очередной рекорд новых случаев коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировали 208 тысяч заболевших СOVID-19.

Отмечается, что это самый высокий показатель с начала пандемии. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Министр солидарности и здравоохранения Оливье Веран отметил, что на данный момент контактными лицами считаются 10% французского населения.

В общем, число новых случаев в стране выросло на 61% за неделю. Всего госпитализировано 17 405 человек против 16 076 неделей ранее. 3416 граждан находятся в реанимации по сравнению с 3096 неделей ранее. За 24 часа умерли 242 человека. Всего с начала пандемии СOVID-19 во Франции не смогли преодолеть 123 188 человек.

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Стоит отметить, что во вторник во Франции также был установлен рекорд новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. 28 декабря в стране официально подтвердили еще 179 807 новых больных.

Премьер-министр страны Жан Кастекс в понедельник, 27 декабря, объявил о новых карантинных ограничениях из-за вспышки заболевания. Ношения масок в центре города стало обязательным, а работодателей обязали переводить своих сотрудников на удаленную работу. Кроме того, в стране ограничили проведение массовых мероприятий.

Согласно статистике, 5,3 млн французов старше 12 лет еще не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса, среди них более одного миллиона людей старше 65 лет. Вместе с тем, в стране проходит кампания дополнительных, бустерных, прививок. Более 23 млн французов получили третью дозу вакцины.

Напомним, , что Франция стала не единственной страной, побившей за последние дни коронавирусные рекорды. Количество новых больных увеличивается в Дании, Британии, Италии, Австралии и других странах.

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