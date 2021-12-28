В Британии снова обновили максимум по количеству случаев COVID-19 за сутки и госпитализаций

В Британии снова зафиксировали рекорд по суточному приросту новых больных коронавирусом. Во вторник, 28 декабря, медицинские службы выявили 129 471 случай COVID-19. Такое количество заболеваний в стране является наивысшим за одни сутки с начала пандемии.

Данные правительственной информационной панели по COVID-статистике опубликовало издание The Guardian. Предыдущий рекорд был установлен в Британии 24 декабря – тогда по официальной информации коронавирусом заболели 122 186 человек.

Днем ранее – в понедельник, 27 декабря было зарегистрировано 98 515 новых случаев COVID-19.

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При этом, как пишет издание, данные за последние сутки являются неполными, они не включают информацию из Шотландии и Северной Ирландии. Кроме того, в праздничные дни делают меньше тестирований, что также может говорить о том, что статистика, вероятно, занижена.

Известно уже о 18 смертельных случаев из-за последствий, вызванных коронавирусом, за последние сутки. Это число также может быть выше.

Наибольше новых случаев COVID-19 зафиксировали в Англии – 117 093. При этом там также и наибольшее количество госпитализаций.

К слову, увеличения пациентов в отделениях интенсивной терапии резко увеличилось с 26 декабря. В этот день в больницы попали 1 374 пациента. Это на 48% больше по сравнению с предыдущей неделей и является самым высоким показателем с 11 февраля.

Во время второй волны коронавируса максимальной число госпитализированных пациентов в Англии составило 4 134 человека 12 января.

При этом в Британии высокий уровень вакцинации. Первую дозу прививки получили 89,9% населения в возрасте от 12 лет, двумя дозами вакцинированы 82,2% британцев, а бустерную дозу получили уже 56,9% граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон действительно набирает рекордные обороты. Например, в Британии им инфицирован каждый десятый больной COVID-19. О том, как страны справляются с этим ударом пандемии, – читайте в материале.