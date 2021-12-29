В Дании зафиксировали наивысший уровень заболеваемости COVID-19 в мире

Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. В стране в среднем фиксируется 1 612 случаев заражений на 100 тысяч населения.

Об этом пишет The Guardian. Такой показатель обнаружен после того, как штамм Омикрон стал доминирующим в стране.

Только за последние сутки в Дании заразились более 16 тысяч человек. Это также рекордный показатель за все время пандемии.

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Всего же в стране с населением в 5,8 млн человек зафиксировано 727,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. При этом побороть болезнь удалось 567 тысячам, еще 3,2 тысячи пациентов скончались.

Отметим, что не только Дания бьет рекорды по заражениям в Европе. Так, в Великобритании за последние сутки обнаружили почти 130 тысяч новых случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Бельгии на фоне распространения Омикрона намерено ввести обязательную вакцинацию.