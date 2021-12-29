В Дании зафиксировали наивысший уровень заболеваемости COVID-19 в мире
Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. В стране в среднем фиксируется 1 612 случаев заражений на 100 тысяч населения.
Об этом пишет The Guardian. Такой показатель обнаружен после того, как штамм Омикрон стал доминирующим в стране.
Только за последние сутки в Дании заразились более 16 тысяч человек. Это также рекордный показатель за все время пандемии.
Всего же в стране с населением в 5,8 млн человек зафиксировано 727,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. При этом побороть болезнь удалось 567 тысячам, еще 3,2 тысячи пациентов скончались.
Отметим, что не только Дания бьет рекорды по заражениям в Европе. Так, в Великобритании за последние сутки обнаружили почти 130 тысяч новых случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Бельгии на фоне распространения Омикрона намерено ввести обязательную вакцинацию.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.