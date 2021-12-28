В Италии на Новый год-2022 будут действовать жесткие ограничения из-за вспышки COVID-19

Власти Италии приняли решение существенно ужесточить карантинные ограничения на Новый год. Теперь для посещения ресторанов и баров, музеев, выставок и других культурных мероприятий необходимо иметь Super Green Pass – суперпропуск, подтверждающий полный курс вакцинации или недавнее выздоровление от COVID-19.

Стоит отметить, что главное отличие новых жестких ограничений заключается в том, что большинство общественных мест нельзя будет посетить, сделав ПЦР или экспресс-тест на коронавирус. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Согласно новым карантинным правилам, в Италии действие сертификата о вакцинации (Green Pass) сокращено с 9 до 6 месяцев для вакцинированных. Эти изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

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На Новогодние праздники для похода в ресторан или бар в Италии потребуется Super Green Pass, свидетельствующий о полном курсе вакцинации. Ранее посещать подобные заведение могли и невакцинированные, но при условии отрицательного теста на коронавирус. Стоит отметить, что для обеда вне помещения Super Green Pass не требуется.

Усиленный "суперпропуск" также понадобится для посещения театров, музеев, выставок и прочих культурных мероприятий. Однако итальянцам также стоит учесть, что до 31 марта 2022 года в такие заведения необходимо надевать респиратор с классом защиты не менее FFP2.

В то же время в общественном транспорте достаточно будет предъявить обычный Green Pass, который помимо курса вакцинации предусматривает пропуск по ПЦР или экспресс-тесту. Такие же ограничения распространяются и на гостиницы и тренажерные залы. На гражданские и религиозные церемонии (свадьбы, похороны) также можно будет попасть без усиленного "суперпропуска", то есть, достаточно будет сдать негативный тест на COVID-19.

Также стоит отметить, что новые жесткие ограничения распространяются и на детей, старше 12-ти лет. При этом на сегодняшний день нельзя делать третью дозу вакцины детям в возрасте от 12 до 16 лет. Сейчас власти Италии пока не объясняют, каким образом по истечению срока сертификата дети получат доступ к общественным местам. Однако есть две гипотезы: власти разрешат делать бустерную прививку от COVID-19 детям с 12 лет, либо действие сертификата будет автоматически продлено.

Согласно данным портала Worldometers, на 28 декабря в Италии зарегистрировано в целом 5,6 миллионов случаев коронавируса. Из них около 5 миллионов побороли недуг. Однако более 136 тысяч человек умерли от осложнений COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии на фоне распространения штамма коронавируса (COVID-19) Омикрон ввели запрет на массовые мероприятия к Новому году и Рождеству. Ограничения будут действовать до 31 января.

К слову, за 24 декабря в Италии зарегистрировали почти 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - это оказалось абсолютным максимумом с начала пандемии.

Также правительство Италии приняло решение исключить Украину из списка D с 15 декабря 2021 года и внести страну в список Е до 31 января 2022 года. Таким образом, украинских путешественников, которые посещают Италию в "необязательных целях" впускать не будут даже при наличии прививок против COVID-19.

Напомним, 6 декабря Италия ужесточила ограничения для людей, которые еще не прошли вакцинацию от COVID-19, ограничив их доступ к множеству мест и услуг. Об этих мерах было объявлено в прошлом месяце, еще до появления нового штамма COVID-19 Омикрон.