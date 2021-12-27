В Австралии впервые с начала пандемии более 10 тысяч новых больных COVID-19

В Австралии впервые с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 за одни сутки зафиксировали у более 10 тысяч человек. Кроме того, страна сообщила о первом случая смерти от нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило издание aap. Как отмечается, наибольшее число новых случаев заболевания зафиксировали в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Южной Австралии.

Так, в Виктории COVID-19 заболели 1999 человек, а в Новом Южном Уэльсе – 6324. При том в штате Квинсленд обнаружили 784 новых случая заболевания, три четверти из которых – штамм Омикрон. Также было зарегистрировано 842 новых случая в Южной Австралии (это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии).

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Умерли от заболевания в этот день шесть человек. Один из погибших был инфицирован штаммом Омикрон в Новом Южном Уэльсе. Пациенту было 80 лет, он также имел сопутствующие заболевания.

Как отметила главный эпидемиолог региона Кристин Селви, это была первая известная смерть в стране, вызванная новым штаммом.

Из-за рекордных показателей заболеваемости коронавирусом в Австралии вступили в силу новые карантинные ограничения. В Новом Южном Уэльсе и Виктории теперь действует обязательный масочный режим и ограничения на собрания. Кроме того, в общественные местах начали проверять сертификаты о вакцинации. В то же время в Западной Австралии власти приняли решение закрыть ночные клубы и запретить массовые собрания.

Отметим, что всего с начала пандемии коронавирусом в Австралии заболели более 312 тысяч человек. 2,1 тысяча пациентом скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса Омикрон набирает обороты в мире. Во многих странах он приводит к рекордным показателям заболевания, а в некоторых появляется впервые. Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире – в материале.