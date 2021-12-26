Омикрон набирает рекордные обороты: как мир справляется с новым ударом пандемии

Штамм коронавируса Омикрон набирает обороты в мире. Во многих странах он приводит к рекордным показателям заболевания, а в некоторых появляется впервые.

В частности, в столице Великобритании Лондоне Омикроном инфицирован каждый десятый, в Израиле растут все индексы пандемии, а Германия продолжает соблюдать локдаун для невакцинированных. Кроме того, быстрое распространение коронавируса стало причиной отмены тысяч авиарейсов во всем мире. Как влияет новый вариант COVID-19 на жизнь в разных странах мира, рассказало издание La Repubblica.

В стране, где полностью вакцинировано более 63% населения, растут все индексы пандемии. На данный момент подтверждено 1118 случаев заболевания штаммом Омикрон, значительная часть из которых – у людей, вернувшихся из-за границы. Около 800 других подозреваемых случаев находятся на стадии исследования. Пытаясь сдержать рост пандемии, правительство Нафтали Беннета ввело дополнительные ограничения, начиная с доступа к торговым центрам и даже школам.

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Сам Беннетт был вынужден покинуть заседание Совета министров 26 декабря после того, как узнал, что одна из его двух дочерей заразилась COVID-19. Премьер-министр, по сообщениям СМИ, сдал ПЦР-тест, пока не получит результаты, будет находиться на самоизоляции.

Каждый десятый человек с COVID-19 в столице страны инфицирован штаммом Omicron, о чем свидетельствуют последние прогнозы Национального статистического управления. Согласно тому же источнику, в период с 13 по 19 декабря каждый 35 человек в Англии был заражен COVID-19.

В секторе Газа вывлен первый случай заболевания штаммом Омикрон, сообщает Министерство здравоохранения Палестины. При этом чуть более 290 тыс из 2 миллионов жителей Газы получили две дозы вакцины против COVID-19, а чуть более 25 тыс. – третью дозу.

Институт Роберта Коха сообщил, что заболеваемость в стране начала снижаться. За последние 24 часа в Германии зарегистрировано 10 100 новых случаев Covid и 88 случаев смерти из-за этого вируса. Ситуация улучшается благодаря локдауну, который страна ввела для непривитых со 2 декабря, когда число новых случаев заболевания превышало 74 000 в день.

В самом густонаселенном штате Австралии – Новом Южном Уэльсе, зарегистрировано рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 и резко увеличилось количество госпитализаций. Зарегистрировано 6 394 новых заражения, на 106 случаев больше, чем 6 288 накануне. Более 70% случаев в некоторых австралийских штатах – это штамм Омикрон.

Министр здравоохранения штата Брэд Хаззард сообщил в 26 декабря, что новый вариант быстро распространяется. Представители органов здравоохранения сообщили о 458 активных случаях заболевания в больницах по всему штату, по сравнению с 388 днем ​​ранее. 52 человека поступили в реанимацию.

Во Франции 25 декабря было зарегистрировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом. Телекомпания France Info подчеркивает, что это абсолютный рекорд, неделей ранее было зарегистрировано 58 536 случаев заражения.

Кроме того, во всем мире в связи с распространением Омикрона за последние два дня отменили около 7 тысяч рейсов, больше всего пострадали США, многие американцы не смогли попасть домой или в гости на праздники. Управлять самолетами буквально некому – в авиакомпаниях говорят, что у них не хватает персонала, поскольку члены экипажей заразились коронавирусом.

Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предупредил, что во время рождественских праздников распространение нового штамма вырастет даже среди вакцинированных.

Данные сайта Flightaware показали, что только авиакомпания United упразднила по 200 рейсов в 24 и 25 декабря, что составляет примерно 10% от запланированных перелетов. Delta упразднила 25 декабря 300 рейсов и еще несколько десятков, запланированных на 26 декабря, заявив, что исчерпала все возможности и ресурсы в поисках замены экипажей.

Австралия также стала одной из наиболее пострадавших от отмены рейсов стран: не вылетели более 100 внутренних рейсов из Сиднея и Мельбурна в другие города. Эксперты авиационной отрасли предупредили, что задержки и сбои в авиасообщении продолжатся, и в ближайшее время будут отменены еще сотни рейсов.

Отмена рейсов продолжается также в Китае: авиакомпания China Eastern 26 декабря была вынуждена отменить более 350 полетов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Омикрон распространился в 110 странах мира, а в некоторых европейских даже стал доминирующим. На фоне его стремительного распространения чиновники начали вводить еще более усиленные ограничения внутри государств и на пересечение их границ.

В Минздраве дали пять рекомендаций украинцам из-за распространения штамма Омикрон, чтобы обезопасить себя в преддверии новогодних праздников.