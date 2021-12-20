В Минздраве дали пять рекомендаций для украинцев из-за распространения штамма Омикрон

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезными неприятностями. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, Министерство здравоохранения назвало несколько ключевых рекомендаций.

Как заметил во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, минимизацию рисков пандемии невозможно возлагать на случай, она целиком зависит от сознательного выбора украинцев. От последовательности действий наших граждан зависят не только рождественские праздники, но и ситуация по стране в целом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, Ляшко выделил такие рекомендации в противовес Омикрону:

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Не снижать темпы вакцинации. Прививка от коронавируса – это проверенный и единственный надежный способ преодолеть глобальные последствия пандемии. Шанс перенести заболевание без тяжелых симптомов и летального исхода у тех, кто получил обе дозы препарата, в разы выше, чем у тех, кто от этой возможности отказался. Не игнорировать меры индивидуальной защиты в местах высокого скопления людей. Это позволит контролировать распространение вируса. В этот перечень по-прежнему входят ношение маски, дезинфекция рук, соблюдение дистанции, прикрывать при кашле или чихании лицо не ладонью, а локтем. Стараться проводить встречи на свежем воздухе. Особенно это касается шумных компаний с людьми, с которыми вы видитесь не так часто: желательно не находиться в закрытых помещениях. Избегать далеких путешествий, особенно если вы находитесь в группе риска. Опасная эпидемиологическая ситуация ставит ограничения для туристов, которые имеют хронические болезни и старше 60 лет. Получать информацию о COVID-19 только из официальных источников. Количество слухов, домыслов и дезинформации продолжает расти с каждым днем, что нагнетает среди украинцев панику и мешает оценивать реальное положение дел.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, два фармацевтических препарата, которые применялись для терапевтического лечения коронавируса, оказались неэффективны против штамма Омикрон.