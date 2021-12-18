В Украине выявили первый потенциальный случай штамма Омикрон

В Украине зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Омикрон в Украину могла привезти молодая женщина, которая вернулась из поездки в ОАЭ. Об этом на своей странице в Instagram сообщил украинский генетик Александр Коляда.

Он отметил, что пациентка сразу же самоизолировалась, узнав о болезни, поэтому она могла и не передать вирус окружающим.

"Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни. Чем чаще ищут, тем чаще находят", – написал медик.

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Он рассказал, какие именно мутации нашли в образце вероятного Омикрона в NTD-участке вируса. Это мутация N501Y (есть как у Омикрона, так и у Дельты), K417N (характерна для Омикрона и некоторых старых штаммов – снижает их узнавание антителами). При этом в данном варианте вируса нет E484K (как у "бразильского" и Бета-штаммов), L452R (как у Дельты), а также мутаций K417T и W152C (они есть у Эпсилона и других штаммов).

"Подтвердить все остальные десятки мутаций в вирусе тоже можно, но это займет у нас какое-то время, но мне все видится довольно однозначно", – подчеркнул генетик.

Для того, чтобы подтвердить, на самом ли деле это Омикрон, образец передадут в другие лаборатории. Пока же он остается в статусе "вируса с мутациями, характерными для варианта Омикрон".

Коляда сообщил, что данное исследование штаммов коронавируса в Украине решил провести Владислав Мосейко, главный специалист в лаборатории Diagen по генетике COVID-19. Установлено, что большинство украинцев сейчас болеют коронавирусом, вызванным вариантом Дельта – таких случаев в стране 97%.

Напомним: врач Тарас Жиравецкий заявил, что новая вспышка коронавируса, вызванная штаммом Омикрон, произойдет в Украине ориентировочно через 3-4 недели. Он считает, что этот вариант, вероятно, уже есть в нашей стране.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Омикрон обнаружен почти в 80 странах мира. В G7 считают, что это вариант стал наиболее серьезной угрозой для глобального здравоохранения.