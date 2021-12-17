G7 – о штамме Омикрон: это самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Новый вариант коронавируса Омикрон стал наиболее серьезной угрозой для глобального здравоохранения. На фоне его стремительного распространения страны должны позаботиться об обеспечении населения вакцинацией.

Об этом говорится в заявлении министров здравоохранения стран "Большой семерки" (G7). Оно по итогам их встречи 16 декабря было опубликовано на веб-сайте общественного сектора Британии.

"Министры глубоко обеспокоены ростом количества случаев заболевания COVID-19, связанных с Омикроном. Они согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения", – отмечается в сообщении.

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Чиновники Минздрава стран G7 отметили важность тесного сотрудничества в этом контексте, которое предполагает отслеживание и обмен данными относительно мутировавшего штамма COVID-19. Они считают, что это станет ключом к разрешению быстроразвивающейся ситуации.

Издание The Guardian пишет, что заключительное совещание на эту тему министры здравоохранения государств "Большой семерки" провели по инициативе Британии, где фиксируют всплеск случаев заражения людей штаммом Омикрон.

Чиновники сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, секвенированию генома вируса, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению нового варианта COVID-19.

"Они также согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер", – говорится в заявлении.

Напомним: во Всемирной организации здравоохранения выразили серьезную обеспокоенность высокой скоростью распространения штамма коронавируса Омикрон, обнаруженного почти в 80 странах. Отмечается, что случаи инфицирования им увеличиваются в два раза каждые два-три дня. Специалисты не исключают, что с такими темпами уже в следующем месяце он может стать доминирующим в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон все ближе подходит к Украине. Недавно случай инфицирования им был подтвержден в Польше – у 30-летней гражданки Королевства Лесото (государства-анклава в Южной Африке)