Такого не было с начала пандемии: во Франции зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 в сутки

Во Франции установили рекорд новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Во вторник, 28 декабря, в стране официально подтвердили еще 179 807 новых больных. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Об этом сообщило издание LaRepubblica. Вместе с тем предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлую субботу, 25 декабря. Тогда было зарегистрировано 104 611 новых случаев заражения.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил: все показатели и прогнозы говорят о том, что к началу января 2022 году во Франции может регистрироваться до 250 тысяч случаев COVID-19 в день.

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Кроме того, премьер-министр страны Жан Кастекс в понедельник, 27 декабря, объявил о новых карантинных ограничениях из-за вспышки заболевания. Ношения масок в центре города стало обязательным, а работодателей обязали переводить своих сотрудников на удаленную работу. Кроме того, в стране ограничили проведение массовых мероприятий.

Согласно статистике, 5,3 млн французов старше 12 лет еще не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса, среди них более одного миллиона людей старше 65 лет. Вместе с тем, в стране проходит кампания дополнительных, бустерных, прививок. Более 23 млн французов получили третью дозу вакцины.

Отметим, что Франция стала не единственной страной, побившей за последние дни коронавирусные рекорды. Количество новых больных увеличивается в Дании, Британии, Италии, Австралии и других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США на Рождество, 25 декабря, были отменены 957 авиарейсов. Причиной стал новый штамм коронавируса Омикрон, из-за которого заболели многие пилоты и другие члены экипажа;

Омикрон распространился в 110 странах мира, а в некоторых европейских даже стал доминирующим. На фоне его стремительного распространения чиновники начали вводить еще более усиленные ограничения внутри государств и на пересечение их границ.