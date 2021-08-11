Украинцам понадобится третья доза вакцины? Почему в мире делают бустерные прививки вопреки заявлениям ВОЗ

На фоне мутации коронавируса все больше стран предлагают населению введение третьей дозы вакцины. Так называемую бустерную прививку уже делают в Израиле и Турции, обсуждают эту идею и в Украине. Хотя Всемирная организация здравоохранения пока что выступает против подобных шагов.

Когда и кому может понадобиться третья прививка и как часто придется вакцинировать от коронавируса в будущем – рассказывает OBOZREVATEL.

В последние месяцы коронавирус начал активно мутировать. Появилось несколько опасных штаммов, в частности, Дельта и Эпсилон. Они отличаются большей заразностью и меньшей восприимчивостью к вакцинам.

По этой причине ученые ищут новые способы защиты организма от заражения. Как один из вариантов рассматривают введение третьей, бустерной дозы вакцины, которая даст человеку большее количество антител.

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Ревакцинация — это повторное введение антигена. К примеру, сделанную в далеком детстве прививку от дифтерии придется повторить после 18 лет. Это нужно, чтобы продлить действие препарата: так он сможет защитить организм еще на долгие годы.

Дело в том, что в организме человека есть клеточный иммунитет, который сохраняет информацию об антигене вируса. Эта память остается даже после того, как антитела исчезают. И когда вирус снова попадает в организм, то иммунная система вырабатывает антитела, чтобы дать ответ инфекции. Но ученые считают, что клетки памяти могут не успевать дать отпор вирусу, поэтому и возникает необходимость поддерживать высокий уровень антител во время эпидемии.

Под третьей дозой понимается несколько возможных вариантов вакцинации: тем же препаратом, модифицированным с учетом новых вариантов SARS-CoV-2 (над такими работают Pfizer и AstraZeneca), и "коктейлем" из препаратов разных производителей, к примеру Johnson & Johnson и Moderna. Какой из вариантов окажется в конечном итоге жизнеспособным – покажут время и исследования.

Новый вариант коронавируса способен частично уходить от естественного и вакцинного иммунитета. А заболеть Дельта-штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные. Это значит, что двух COVID-прививок может быть недостаточно для полной защиты.

Исследования эффективности вакцин против новых штаммов все еще ведутся. По предварительным данным, один из самых популярных препаратов Pfizer защищает в 88% случаев. В то же время Минздрав Израиля публикует совершенно другие статистические данные. Согласно им, эффективность разработки составляет только 39%.

Что же касается других вакцин, то тут окончательных выводов еще нет. К примеру, Johnson & Johnson показала более слабый ответ антител против штамма Дельта по сравнению с Pfizer – в 5,4 раза ниже.

В компании Moderna заявили, что их препарат показал двукратное снижение нейтрализующих антител в лабораторных тестах против Дельты в сравнении с исходным штаммом коронавируса.

А антитела от CoronaVac исчезают примерно через шесть месяцев после второй дозы. И лабораторное исследование показало, что третья доза может иметь сильный усиливающий эффект.

В первую очередь тем, кто входит в группы риска и имеет хронические заболевания. Также это касается тех, кто общается с большим количеством людей или работает в "красной зоне". К примеру, это учителя, врачи, кассиры и полицейские.

Да. Компания Pfizer отчиталась об "обнадеживающих данных" эксперимента с третьей дозой вакцины. "Есть вакцины, например, против полиомиелита, которых взрослому человеку хватает в одной дозе. Есть вакцины как, например, против гриппа, которые нужно вводить ежегодно. Так вот, коронавирус больше похож на грипп, чем полиомиелит", – говорит гендиректор компании Альберт Бурла.

В компании заявляют, что введение третьей дозы через 6-8 месяцев после второй помогает сформировать в пять раз больше антител среди людей 18-55 лет и в 11 раз больше среди людей 65-85 лет.

Кроме того, производитель уверяет, что после бустерной прививки вероятность нейтрализации штамма "Дельта" может вырасти до 100 раз, если сравнить со второй дозой.

Сейчас Pfizer и BioNTech занимаются разработкой обновленной версии вакцины, которая нацелена на полный спаечный белок штамма Дельта. Первую партию для испытания уже изготовили на предприятии в Германии. Клинические исследования планируют начать в августе.

В Оксфордском университете также провели исследование введения третьей дозы вакцины от AstraZeneca через шесть месяцев после второго укола. Результаты показали, что ревакцинация приводит к значительному росту антител и увеличения способности Т-клеток организма бороться с коронавирусом. Глава Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард отметил, что пока неизвестно, будет ли нужна людям ревакцинация уже осенью, но исследование показало, что она точно будет эффективной.

Несмотря на готовность компаний продавать третьи дозы, регуляторные органы пока не спешат их одобрять. Например, FDA и CDC заявили, что полностью вакцинированным американцам сейчас не нужна бустерная доза. Там отметили, что будут готовы к ревакцинации, "если и когда наука продемонстрирует, что они нужны".

А Всемирная организация здравоохранения и вовсе призвала временно запретить прививки третьей дозой. "Несмотря на то, что сотни миллионов людей все еще ждут своей первой дозы, некоторые богатые страны переходят на ревакцинацию. ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", — заявил гендиректор органиазции Тедрос Гебрейесус.

Агентство Reuters в июне выпустило материал о том, что устоявшиеся сроки вакцинации могут быть пересмотрены. Со ссылкой на некий отчет говорится, что эксперты ВОЗ прогнозируют: люди, наиболее уязвимые к COVID-19, будут нуждаться в ежегодной ревакцинации для защиты от различных штаммов, а представители общей популяции могут делать повторные прививки от коронавирусной инфекции раз в два года.

Первым в мире прививать население третьей дозой вакцины от COVID-19 начал Израиль. Первыми бустерные дозы вакцины получают пожилые и люди со слабым иммунитетом. В перспективе Минздрав также рассматривает возможность позволить прививаться всем гражданам.

В Турции третью дозу предлагают медицинским работникам и лицам старше 50 лет. Трижды привился CoronaVac и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

С 1 августа предлагает привиться третьей дозой жителям Венгрии. Решать, какую вакцину может получить человек, будут врачи. Ее должны ввести минимум через четыре месяца после второй прививки. В скором времени начнет предлагать ревакцинацию своим гражданам и Камбоджа. Там намерены чередовать AstraZeneca и китайскую вакцину.

Кроме того, о планах ввести ревакцинацию уже заявили власти Франции, Германии, Швеции, Великобритании.

В Украине же, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, третью дозу планируют вводить тогда, когда необходимость этого покажут клинические исследования: "Если после клинических исследований и регистрации регуляторами, в том числе и ВОЗ, решат, что после двух прививок нужно будет сделать третью".

А главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что такую практику могут ввести уже через год. "У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другим препаратом может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают, решение не принято. Если же эти данные будут доказательные, а рекомендации примут, мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил он.

Несмотря на позицию ВОЗ, развитые страны в скором времени начнут проводить ревакцинацию своих граждан. И научные исследования говорят о положительном эффекте введения дополнительной дозы. А учитывая COVID-статистику в нашей стране, украинским властям также рано или поздно придется задуматься о таком решении. Что же касается ежегодной вакцинации от коронавирусной инфекции, как от гриппа – в научных и медицинских кругах пока нет единого ответа.