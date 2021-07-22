Ученые рассказали, защищают ли Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson's от штамма Дельта

Две дозы вакцин Pfizer или AstraZeneca почти так же эффективны против штамма коронавируса Дельта, как и против ранее доминирующего варианта Альфа. При этом препарат компании Johnson & Johnson вырабатывает меньше антител против Дельты по сравнению с другими вакцинами в эксперименте.

Как сообщает Reuters, исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, подтверждает предыдущие выводы об эффективности вакцин Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca. Хотя и отмечает, что одной дозы недостаточно для высокой защиты.

Так, две дозы препарата Pfizer на 88% эффективны в предотвращении заболевания штаммом Дельта, по сравнению с 93,7% против варианта Альфа.

Две дозы AstraZeneca были эффективны против Дельты на 67% по сравнению с 74,5% эффективности против Альфы.

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По данным Business Insider, однодозная вакцина Johnson & Johnson показала более слабый ответ антител против штамма Дельта по сравнению с Moderna и Pfizer.

Если в лабораторном эксперименте для вакцин Moderna и Pfizer ответ антител был в среднем в три раза ниже против Дельты, то для укола J&J он был в 5,4 раза ниже.

Доктор Нед Ландау, руководивший экспериментом, сказал CNBC, что люди, получившие вакцину Johnson & Johnson, "должны хотя бы рассмотреть" вторую дозу этой же вакцины, или от Pfizer или Moderna.

Но эксперты говорят, что об этих результатах беспокоиться не стоит. По их мнению, лабораторное исследование не соответствует реальной жизни, где Johnson & Johnson все еще может работать против штамма Дельта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире может появиться более опасный штамм коронавируса. Новый вид, вероятно, научится обходить вакцины, которые сейчас создаются против болезни.