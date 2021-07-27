Количество антител после прививки CoronaVac снижается через 6 месяцев, нужна третья доза, – ученые

Антитела к коронавирусу от вакцинации CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech исчезают примерно через 6 месяцев после второй дозы. Лабораторное исследование показало, что третья доза может иметь сильный усиливающий эффект.

Как пишет Reuters, китайские исследователи сообщили о результатах исследования образцов крови здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 59 лет. Среди участников, получивших две дозы с разницей в две или четыре недели, только 16,9% и 35,2% соответственно все еще имели через 6 месяцев уровень антител выше порогового значения.

Эти показания были основаны на данных двух групп, в каждой из которых участвовало более 50 человек. Участникам одной группы дали третью дозу примерно через 6 месяцев после второй. Уровень антител у них спустя еще 28 дней увеличился примерно в 3-5 раз.

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Исследователи предупредили, что не проверяли действие антител против более трансмиссивных вариантов коронавируса, и что необходимы дальнейшие исследования для оценки продолжительности действия антител после третьей инъекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции завершили третью фазу исследования вакцины от коронавируса CoronaVac. Промежуточные результаты показали, что препарат эффективен против симптоматического заболевания в 83,5%.