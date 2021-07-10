Эффективность вакцины CoronaVac составляет 83% – исследование в Турции

В Турции завершили третью фазу исследования вакцины от коронавируса CoronaVac (производитель – китайская компания Sinovac Biotech). Промежуточные результаты показали, что препарат эффективен против симптоматического заболевания в 83,5%.

Важно отметить, что она достигается в случае введения двух доз (в Украине промежуток между уколами составляет 28 дней). Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet Daily News.

Известно, что в фазе 3 новых испытаний приняли участие более 10 000 добровольцев. Речь идет о людях в возрасте 18-59 лет, которые болели COVID-19 или нет.

Эксперимент проводили ученые из 24 турецких центров, результаты были опубликованы 9 июля в журнале The Lancet.

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Примерно 6650 участникам вкололи две дозы вакцины с интервалом в две недели, а еще 3568 получили плацебо (в период с 14.09.2020 по 05.01.2021).

"Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев и вызвала сильный ответ антител. Две дозы на 83,5% эффективны против симптоматического коронавируса", – говорится в сообщении.

Исследователи также пришли к выводу, что большинство побочек после инъекций вакциной CoronaVac были умеренными. Они наблюдались в течение примерно недели после укола. Подчеркивается, что смертельных случаев не было.

Напомним: документы по вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech находятся на рассмотрении в Европейском агентстве по оценке лекарственных препаратов (ЕМА) для признания препарата допустимым для въезда в страны ЕС. В перспективе это значительно упростит украинцам возможность передвигаться по Европе, учитывая, что сейчас этот препарат чаще всего предлагают нашим гражданам в Центрах массовой вакцинации.

На сегодня против COVID-19 вакцинировано 3,391 млрд людей в мире, из них 933,8 млн полностью (12,38%), а 1,953 млрд (25,06%) получили первое или разовое прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского Минздрава Виктор Ляшко убежден, что стране удастся договориться о допуске граждан в ЕС, которые получили прививки против коронавируса вакцинами CoronaVac CoviShield.