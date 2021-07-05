В Израиле заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer против штамма Дельта до 64%

Эффективность вакцины Pfizer в Израиле снизилась до 64%. Такие показатели связаны со штаммом коронавируса Дельта и снятием карантинных ограничений в стране.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, передает Ynet. Отмечается, что в период со 2 мая по 5 июня этот показатель составлял 94%, а снижение зафиксировано с 6 июня.

Его связывают с тем, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточно антител.

В правительстве намерены обсудить возможность третьей прививки.

При этом в Минздраве уточнили, что при госпитализации и тяжелом течении заболевания эффективность остается высокой – 93%.

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Также среднее количество случаев заражения одним человеком других в стране составляет 1,44.

Отметим, что в Израиле полностью вакцинированы уже 76% взрослого населения и 83% получили хотя бы одну дозу препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 июня в Израиле из-за вспышки Дельты снова обязали носить защитные маски в помещениях. Также гражданам рекомендовали не покидать страну, особенно с детьми, которых не вакцинировали.