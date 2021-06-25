В Израиле из-за штамма Дельта снова усилят карантин

В Израиле с 28 июня снова обяжут носить защитные маски в помещениях. Мера связана с ростом случаев заражения "индийским" штаммом (Дельта) коронавируса.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на уполномоченного по борьбе с COVID-19 Нахмана Эша. Также гражданам рекомендовали не покидать страну, особенно с детьми, которых не вакцинировали.

Израильтянам также рекомендуют не контактировать с зараженными, даже если они вакцинировались.

По словам Эша, предотвратить распространение новых вариантов вируса не удастся, пока границы остаются открытыми. Также для приобретения коллективного иммунитета необходимо привить более 80% граждан.

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В то же время чиновник уточнил, что закрывать границы Израиль не планирует.

Отмечается, что в стране обнаружены 169 случаев коронавируса. Таких показателей не фиксировали в течение последних нескольких месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля Израиль намерен открыть границы для туристов, которые полностью прошли вакцинацию. Им разрешат посещать страну без предварительного согласования в рамках стандартных условий визового режима.