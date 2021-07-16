С начала пандемии COVID-19 заболели почти 190 млн человек. Хроника коронавируса на 16 июля

По состоянию на четверг, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 189,1 млн человек. За минувший день выявлено 512 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 8,1 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 172,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 47,8 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Испании – 43 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 242 868 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 685 граждан, а 2 179 665 вылечились.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что власти пока не видят необходимости обязывать граждан вакцинироваться от коронавируса.

Мир находится на ранней стадии начала третьей волны заболеваемости COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.