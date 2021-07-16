В Грузии от осложнений COVID-19 впервые умер младенец: врачи боролись до последнего
В Грузии впервые умер младенец от осложнений, вызванных коронавирусом. Он находился в детской больнице имени Цицишвили в Тбилиси.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы. Там рассказали, что лечили ребенка в течение 15 дней, однако не сумели его спасти.
"Ребенок был новорожденным. Ему было пять дней, когда он к нам поступил", – сказала сотрудница пресс-службы.
У младенца подтвердили новый штамм коронавируса Альфа.
Сейчас в больнице остаются еще двое новорожденных в критическом состоянии. У одного из них также диагностирован штамм Дельта. Он поступил из Абхазии.
Меддиректор клиники Майя Чхаидзе в эфире телекомпании "Рустави-2" заявила, что ребенка перевели на искусственное дыхание.
"Мы знали, что ребенок был с территории, неподконтрольной властям Грузии, где, по имеющейся информации, циркулирует Дельта-штамм", – отметила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье подтвердили два случая штамма Дельта. Этот вариант коронавируса в Украину привезли жители области, которые побывали в Санкт-Петербурге (РФ).
Мужчина переболел коронавирусом еще в России. А его супруга уже тут, на Закарпатье. Также заразились родители мужчины.
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