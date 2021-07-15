В Украину из России завезли штамм Дельта, инфицированных обнаружили на Закарпатье: подробности

На Закарпатье подтвердили два случая штамма Дельта. Этот вариант коронавируса в Украину привезли жители области, которые побывали в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). До этого новую мутацию обнаружили в Киеве, это был первый случай.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На Закарпатье 14 июля официально подтвердили два случая заражения штаммом Дельта. Хотя материалы для исследования были отобраны еще 24 июня.

Как рассказали в областной администрации, штамм Дельта сюда завезли жители области, которые были в Санкт-Петербурге. "Мужчина переболел коронавирусом еще в России. А его супруга уже тут, на Закарпатье. Также заразились родители мужчины", – рассказали OBOZREVATEL в ОГА.

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Неладное заподозрили уже в самой больнице, поскольку течение болезни было тяжелым. Особенно у молодой женщины. Она две недели провела в реанимации, врачи очень беспокоились за ее здоровье.

Но оба пациента выздоровели и уже выписаны домой под наблюдение семейного врача.

Это уже второй случай штамма Дельта в Украине. О первом заявила известный врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она также заподозрила опасную мутацию у пациента из частной клиники. Он тоже вернулся из РФ, течение болезни также было очень тяжелым.

Анализ проводили, правда, не в Европейской лаборатории в Лондоне, а в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве. Там есть возможности выявлять этот штамм.

Директор Киевского лабораторного центра Сергей Чумак говорит, что из каждого региона Украины регулярно отправляют образцы пациентов через Центр общественного здоровья в Лондон для подтверждения или опровержения подозрений на опасный индийский штамм.

"Мы буквально вчера тоже отправили образцы для проверки. До этого пока ничего не подтверждалось", – говорит Чумак.

Медики говорят, что с начала осени ожидают новую волну коронавируса, связанную с индийским штаммом. Но некоторые даже опасаются, что вспышка может произойти раньше, в августе, поскольку много украинцев сейчас ездит отдыхать в Турцию и Египет, куда вновь разрешили летать и россиянам. Именно в РФ сейчас бушует Дельта, там каждый день заболевает в среднем 25 тысяч человек, а умирает уже более 700 в сутки. А вот привито там только 13% жителей. Используют вакцину "Спутник V", которую так и не признала ВОЗ.

Однако в Европе ситуация другая. Например, в Великобритании каждый день заболевает в среднем 30 тысяч граждан, а умирают 25-30 человек. В этой стране уже привито более 52% жителей.