В Кабмине назвали страны, которые признали украинские COVID-сертификаты

Четыре европейские страны – Венгрия, Греция, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству. Заседание транслировалось онлайн на YouTube-канале "Рада".

Он отметил, что украинское Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов. Шмыгаль напомнил, что украинские документы начали выдавать с 1 июля.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру. Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", – сказал Шмигаль.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине завершили стартовый этап введения цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія.