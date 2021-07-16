В Кабмине назвали страны, которые признали украинские COVID-сертификаты
Четыре европейские страны – Венгрия, Греция, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству. Заседание транслировалось онлайн на YouTube-канале "Рада".
Он отметил, что украинское Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов. Шмыгаль напомнил, что украинские документы начали выдавать с 1 июля.
"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру. Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", – сказал Шмигаль.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине завершили стартовый этап введения цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія.
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