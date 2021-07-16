В Минздраве назвали сроки поставки вакцины Moderna в Украину

В ближайшие дни Украина получит еще два миллиона доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это будет препарат компании Moderna.

Об этом сообщает "1+1". Глава ведомства отметил, что в стране уже 17% взрослого населения получили хотя бы одну COVID-прививку.

"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает", – сказал он.

Кроме того, до конца июля в Украину должно поступить более восьми миллионов доз вакцины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь идет о препаратах Pfizer, AstraZeneca, Coronavac и Moderna.

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"Также в августе ожидаем два миллиона вакцины Novavax", – добавил глава правительства.

Разработкой РНК-препарата занималась американская компания Moderna. Эффективность защиты от COVID-19 составляет примерно 92%. Всего нужно ввести две дозы с интервалом в месяц. Пожалуй, главное преимущество вакцины – ее можно хранить в обычных холодильниках (в отличие от Pfizer).

Moderna успешно работает против новых штаммов коронавируса – в частности, Альфа, Бета и Дельта. Уровень защиты специалисты оценили "от хорошего до отличного".

Побочные эффекты. После вакцинации у человека может возникнуть боль в месте укола, отек и покраснение, упадок сил, головная боль, озноб и боли в суставах. В США также регистрировали редкие случаи появления миокардита.

Сейчас вакцину Moderna используют в Евросоюзе, Великобритании, США и Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родына заявил, что вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

За минувшие сутки, 15 июля, в Украине вакцину от COVID-19 получили рекордные 117 376 человек. Одной дозой привили 63 002 человека, двумя – 54 374.