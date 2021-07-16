Данилов анонсировал ужесточение карантина и назвал опасные страны

В Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов 16 июля на брифинге, который транслировался на YouTube-канале in time Ukraine. По его словам, это связано с опасностью новых штаммов Дельта и Лямбда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Это касается уже не только взрослого населения, это касается детей", – заявил он.

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Также Данилов подчеркнул необходимость еще более жестких ограничений для ряда стран, где широко распространились указанные штаммы. В частности, речь идет о России, Индии, Великобритании и Беларуси. Данный вопрос также будет рассмотрен правительством.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что благодаря вакцинации в Украине антитела к коронавирусу приобрели уже 33% граждан. Также примерно у 38-40% украинцев есть иммунитет к COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 2 июля уже начал действовать усиленный карантин из-за распространения штамма Дельта. Изменения коснулись правил пересечения государственной границы.