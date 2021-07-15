В Минздраве сообщили, будут ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев
Министерство здравоохранения Украины пока не видит необходимости обязывать граждан вакцинироваться от коронавируса. Сейчас большинство взрослого населения страны готовы сделать прививку добровольно.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, ведомство делает все возможное, чтобы каждый желающий смог получить вакцину, ведь это "приоритет номер один".
По оценкам министерства, 60% взрослых украинцев хотят сделать прививку добровольно и безвозмездно.
Ляшко отметил, что сейчас необходимо полностью обеспечить население вакцинами и расширить количество прививочных пунктов, а потом убеждать сделать прививку всех, кто в этом нуждается.
"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пусты... Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ляшко предположил, что осенью Украина вернется к локдауну из-за новой вспышки коронавируса. Но Минздрав пытается сделать все, чтобы жестких карантинных ограничений не было.
Он обратился к людям старше 60 лет с призывом пойти и сделать прививку. Если эта возрастная группа будет вакцинирована хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев COVID-19 для системы здравоохранения будет некритичным.
По данным министра, именно люди старшего и пожилого возраста чаще заражались и имели негативные последствия для здоровья, также среди них было зарегистрировано наибольшее количество летальных случаев.
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