В Минздраве сообщили, будут ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
1 минута
1,0 т.
60% взрослых украинцев хотят сделать прививку

Министерство здравоохранения Украины пока не видит необходимости обязывать граждан вакцинироваться от коронавируса. Сейчас большинство взрослого населения страны готовы сделать прививку добровольно.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, ведомство делает все возможное, чтобы каждый желающий смог получить вакцину, ведь это "приоритет номер один".

По оценкам министерства, 60% взрослых украинцев хотят сделать прививку добровольно и безвозмездно.

Ляшко отметил, что сейчас необходимо полностью обеспечить население вакцинами и расширить количество прививочных пунктов, а потом убеждать сделать прививку всех, кто в этом нуждается.

Видео дня

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пусты... Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ляшко предположил, что осенью Украина вернется к локдауну из-за новой вспышки коронавируса. Но Минздрав пытается сделать все, чтобы жестких карантинных ограничений не было.

Он обратился к людям старше 60 лет с призывом пойти и сделать прививку. Если эта возрастная группа будет вакцинирована хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев COVID-19 для системы здравоохранения будет некритичным.

По данным министра, именно люди старшего и пожилого возраста чаще заражались и имели негативные последствия для здоровья, также среди них было зарегистрировано наибольшее количество летальных случаев.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусОбязательная вакцинация в УкраинеВакцина от коронавирусаМинистерство здравоохраненияВиктор Ляшко