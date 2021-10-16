С какими прививками пустят в США и более 400 тыс. новых больных в мире. Хроника коронавируса на 16 октября

В Украине и мире по состоянию на субботу, 16 октября, коронавирусом заболели уже более 240,8 млн человек. За минувшие сутки прибавилось 437 842 пациента, а умерли от COVID-19 6 987 человек. Всего же болезнь унесла уже более 4,9 млн жизней.

При этом победить коронавирус смогли уже больше 218,1 млн человек во всем мире. Больше всего новых случаев инфицирования за день выявлено в США (92,9 тыс.), Великобритании (44,9 тыс.) и России (32,1 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 610 899 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 137 пациентов умерли, а 2 316 582 ​​​​​​ человека выздоровели.

В Украине еще четыре области отнесли к "красной" зоне карантина – Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую. Ограничения там усилят уже с 18 октября.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине начнется уже 25 октября, будет много госпитализированных, прогнозируют в СНБО.

Полный курс вакцинации от коронавируса в 11 раз снижает риск смерти от COVID-19 , выяснили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

В США с 8 ноября будут пускать людей, которые получили две дозы таких вакцин как минимум за две недели до поездки: Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac.