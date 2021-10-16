В Минздраве назвали условие отмены в Украине масочного режима

Отменить масочный режим в Украине смогут только тогда, когда 70-80% взрослого населения страны будет вакцинировано. Пока Министерство здравоохранения этот вопрос не поднимает.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он пояснил, что даже двойная доза вакцины не освобождает от необходимости соблюдать противоэпидемиологические меры предосторожности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас пока слишком низкий процент вакцинированных, чтобы пренебрегать дополнительными методами защиты в быту. Потому что сначала снимать маску, а потом проверять, у кого есть сертификат, кто вакцинирован, кто – нет, это не годится", – указал Ляшко.

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Он также добавил, что вакцина сама по себе обеспечивает гарантии, что человек не заразится, а только спасает от тяжелого течения болезни и снижает вероятность реанимации.

"Таким образом, после получения прививки человек может не иметь симптомов, но быть носителем и заражать других", – подчеркнул глава Минздрава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса будет обязательным условием для допуска к работе.