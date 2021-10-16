Ляшко сказал, введут ли в Украине бустерную вакцинацию

Министерство здравоохранения Украины может ввести за правило введение третьей или так называемой бустерной вакцины для защиты от коронавируса COVID-19. Однако окончательное решение будет принято уже после того, как подавляющее число взрослого населения получит "антиковидные" прививки.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Также чиновник не исключает возможность повторной кампании вакцинации двух доз для тех, кто уже прошел полную иммунизацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, такая перспектива вполне реальна. Но сейчас мы не находимся на том уровне охвата уже защищенного населения, чтобы говорить о бустерной или повторной кампании. Нам необходимо обеспечить доступ хотя бы к первой дозе всем взрослым украинцам", – заметил Ляшко.

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Министр добавил, что главной причиной недостаточного темпа вакцинации в Украине остается вера в фейковые сообщения и недоверие к препаратам, которые признаны всеми сертификатами Всемирной организации здоровья. В то же время наиболее тяжелые случаи заболевания коронавирусом и пациенты в реанимации в 98 случаях из 100 – среди тех, кто не получил ни одной дозы вакцинации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко признал, что учителя, которые наотрез отказываются получать прививку от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.