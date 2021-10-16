Одесщина стала лидером по заболеваемости коронавирусом: ситуация в регионах
В субботу, 16 октября, лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине стала Одесская область. За минувшие сутки там выявлено 1 321 случай инфицирования.
При этом выздороветь смогли 132 жителя области, а умерли от COVID-19 14 пациентов за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Много новых зараженных также в Харьковской (1 293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях. Лидерами по смертности за сутки стали Сумская (29), Львовская (23), Днепропетровская и Луганская (по 22) и Житомирская (20) области.
Меньше всего новых случаев коронавируса за минувший день подтверждено на Кировоградщине (69), Закарпатье (96), Полтавщине (152) и Тернопольщине (163).
В Киеве за сутки выявлено 525 новых пациентов с COVID-19. При этом 323 жителя смогли победить болезнь, а жизни 20 унес коронавирус.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 525 случаев;
Винницкая область – 208 случаев;
Волынская область – 229 случаев;
Днепропетровская область – 669 случаев;
Донецкая область – 563 случая;
Житомирская область – 666 случаев;
Закарпатская область – 96 случаев;
Запорожская область – 917 случаев;
Ивано-Франковская область – 232 случая;
Киевская область – 365 случаев;
Кировоградская область – 69 случаев;
Луганская область – 592 случая;
Львовская область – 927 случаев;
Николаевская область – 207 случаев;
Одесская область – 1321 случай;
Полтавская область – 152 случая;
Ривненская область – 514 случаев;
Сумская область – 749 случаев;
Тернопольская область – 163 случая;
Харьковская область – 1293 случая;
Херсонская область – 831 случай;
Хмельницкая область – 423 случая;
Черкасская область – 291 случай;
Черновицкая область – 516 случаев;
Черниговская область – 465 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним: в Украине подтверждено уже 2 623 882 случая инфицирования коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки заболели почти 13 тыс. человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в "красной" зоне оказались уже пять регионов: в Херсонской области ограничения уже действуют, а в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской они вступят в силу с 18 октября.
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