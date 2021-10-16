В США отложили одобрение вакцины Moderna для подростков: названа причина

В США временно остановили использование препарата Moderna для вакцинирования людей до 18 лет. Регулирующий орган проверяет причины возникновения редких ишемических нарушений у молодых парней преимущественно после использования этой прививки против COVID-19 на второй дозе.

Об этом сообщило издание The Reuters, cсылаясь на заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ведомство зафиксировало нарушения нормальной работы сердца по сравнению с использованием вакцины Pfizer.

Также на решение американского регулятора, как передают западные журналисты. Повлиял и отказ Европы от вакцинации препаратом Moderna на время дополнительных исследований. Сама фармкомпания обратилась в FDA для получения официальной информации, им пообещали, что проверка будет проведена в максимально быстрые сроки.

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В то же время представители Управления подчеркнули, что польза от прививок против коронавируса перевешивает любые риски и темпы вакцинации не могут быть сбавлены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США отрицают необходимость третьей или так называемой бустерной вакцины Moderna для защиты от пандемии.