В США отложили одобрение вакцины Moderna для подростков: названа причина
В США временно остановили использование препарата Moderna для вакцинирования людей до 18 лет. Регулирующий орган проверяет причины возникновения редких ишемических нарушений у молодых парней преимущественно после использования этой прививки против COVID-19 на второй дозе.
Об этом сообщило издание The Reuters, cсылаясь на заявление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ведомство зафиксировало нарушения нормальной работы сердца по сравнению с использованием вакцины Pfizer.
Также на решение американского регулятора, как передают западные журналисты. Повлиял и отказ Европы от вакцинации препаратом Moderna на время дополнительных исследований. Сама фармкомпания обратилась в FDA для получения официальной информации, им пообещали, что проверка будет проведена в максимально быстрые сроки.
В то же время представители Управления подчеркнули, что польза от прививок против коронавируса перевешивает любые риски и темпы вакцинации не могут быть сбавлены.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США отрицают необходимость третьей или так называемой бустерной вакцины Moderna для защиты от пандемии.
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