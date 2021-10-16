В России обновили рекорд суточной смертности и заболеваемости COVID-19

В России установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки, 15 октября, там выявлено 33 208 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Обновлен также рекорд суточной смертности – впервые умерли больше тысячи пациентов (1002) за день.

Всего в РФ коронавирусом заболели уже 7 958 384 человека, победить болезнь смогли 6 981 907 россиян (+21 883 за сутки), а умерли уже 222 315 граждан.

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Больше всего новых летальных исходов в Москве (72), Санкт-Петербурге (67), Краснодарском крае (41) и Свердловской области (38).

Много новых зараженных за сутки в Москве – 6 545, а также в Санкт-Петербурге – 3 088. Это новый максимум с 22 января текущего года. В Подмосковье количество инфицированных за минувший день увеличилось на 2 403 (максимум с 20 июля).

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в России от коронавируса умерли 986 человек. После этого количество летальных случаев ежедневно продолжало расти.