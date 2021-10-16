В Украине за сутки почти 13 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 277 пациентов
В Украине за минувшие сутки, 15 октября, прибавилось 12 983 пациента с коронавирусом, из них 1 105 – дети, а еще 204 – медработники. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 2 623 882 случая инфицирования.
Вместе с тем, победить болезнь смогли уже 2 322 456 граждан (+5 874 за сутки), а умерли от COVID-19 60 414 украинцев (+277 за минувший день). В больницы за сутки госпитализированы 2 859 пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За пятницу, 15 октября, в Украине сделали 148 438 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 79 580 граждан, а завершили иммунизацию 68 858 человек.
Больше всего новых заболевших за день выявили в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927) и Запорожской (917) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 525 случаев;
Винницкая область – 208 случаев;
Волынская область – 229 случаев;
Днепропетровская область – 669 случаев;
Донецкая область – 563 случая;
Житомирская область – 666 случаев;
Закарпатская область – 96 случаев;
Запорожская область – 917 случаев;
Ивано-Франковская область – 232 случая;
Киевская область – 365 случаев;
Кировоградская область – 69 случаев;
Луганская область – 592 случая;
Львовская область – 927 случаев;
Николаевская область – 207 случаев;
Одесская область – 1321 случай;
Полтавская область – 152 случая;
Ривненская область – 514 случаев;
Сумская область – 749 случаев;
Тернопольская область – 163 случая;
Харьковская область – 1293 случая;
Херсонская область – 831 случай;
Хмельницкая область – 423 случая;
Черкасская область – 291 случай;
Черновицкая область – 516 случаев;
Черниговская область – 465 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО рассказали, что вскоре в Украине начнется пик заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что в больницах одновременно окажутся более 50 тыс. пациентов.
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