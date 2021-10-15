Ревакцинация Moderna в США и новая волна заболеваемости в Украине. Хроника коронавируса на 15 октября

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Ревакцинация Moderna в США и новая волна заболеваемости в Украине. Хроника коронавируса на 15 октября

По состоянию на пятницу, 15 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились свыше 240 млн человек. За минувший день обнаружили 443 352 новых зараженных, скончались от болезни – 7 459. Всего в мире умерло почти 4,9 млн пациентов. При этом побороли болезнь свыше 217,7 млн человек.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (90 тысяч), Великобритании (45 тыс.) и России (31 тыс.). Украина с 18 881 новыми случаями оказалась на 5 месте в мире. В Европе Украина третья.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 15 октября:

  • Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Для прививки нужна только половина дозы вакцины.

  • В США подразделение лабораторий Abbott (ABT.N) отозвало два набора тестов на COVID-19, поскольку они могут выдавать ложноположительные результаты. Регулятор определил отзыв тестовых наборов Alinity m SARS-CoV-2 AMP Alinity m Resp-4-Plex от компании Abbott Molecular Inc как один из самых серьезных.

  • Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине подготовили 55,5 тысяч ковид-коек, половина из которых на данный момент уже занята зараженными пациентами. Также есть план развертывания до 70 тыс. ковид-коек, и на уровне каждой области также определены больницы резервной волны, которые будут задействоваться при развитии худшего сценария течения пандемии.

  • Министерство здравоохранения Японии рассматривает возможность не рекомендовать мужчинам до 30 лет вакцину Moderna. Вместо нее власти планируют рекомендовать мужчинам прививки вакциной Pfizer. Такое решение могут принять из-за увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих у молодых мужчин после того, как они получили Moderna.

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