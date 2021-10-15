Ревакцинация Moderna в США и новая волна заболеваемости в Украине. Хроника коронавируса на 15 октября
По состоянию на пятницу, 15 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились свыше 240 млн человек. За минувший день обнаружили 443 352 новых зараженных, скончались от болезни – 7 459. Всего в мире умерло почти 4,9 млн пациентов. При этом побороли болезнь свыше 217,7 млн человек.
За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (90 тысяч), Великобритании (45 тыс.) и России (31 тыс.). Украина с 18 881 новыми случаями оказалась на 5 месте в мире. В Европе Украина третья.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 2 597 275 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 59 935 пациента умерли, а 2 311 991 человек выздоровели.
В Украине с 15 октября первой в "красную" зону отправилась Херсонская область.
Украина оказалась на втором месте в Европе по количеству смертей от COVID-19.
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Для прививки нужна только половина дозы вакцины.
В США подразделение лабораторий Abbott (ABT.N) отозвало два набора тестов на COVID-19, поскольку они могут выдавать ложноположительные результаты. Регулятор определил отзыв тестовых наборов Alinity m SARS-CoV-2 AMP Alinity m Resp-4-Plex от компании Abbott Molecular Inc как один из самых серьезных.
Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине подготовили 55,5 тысяч ковид-коек, половина из которых на данный момент уже занята зараженными пациентами. Также есть план развертывания до 70 тыс. ковид-коек, и на уровне каждой области также определены больницы резервной волны, которые будут задействоваться при развитии худшего сценария течения пандемии.
Министерство здравоохранения Японии рассматривает возможность не рекомендовать мужчинам до 30 лет вакцину Moderna. Вместо нее власти планируют рекомендовать мужчинам прививки вакциной Pfizer. Такое решение могут принять из-за увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих у молодых мужчин после того, как они получили Moderna.
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