Ревакцинация Moderna в США и новая волна заболеваемости в Украине. Хроника коронавируса на 15 октября

По состоянию на пятницу, 15 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились свыше 240 млн человек. За минувший день обнаружили 443 352 новых зараженных, скончались от болезни – 7 459. Всего в мире умерло почти 4,9 млн пациентов. При этом побороли болезнь свыше 217,7 млн человек.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (90 тысяч), Великобритании (45 тыс.) и России (31 тыс.). Украина с 18 881 новыми случаями оказалась на 5 месте в мире. В Европе Украина третья.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 2 597 275 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 59 935 пациента умерли, а 2 311 991 человек выздоровели.

В Украине с 15 октября первой в "красную" зону отправилась Херсонская область.

Украина оказалась на втором месте в Европе по количеству смертей от COVID-19.

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Для прививки нужна только половина дозы вакцины.

В США подразделение лабораторий Abbott (ABT.N) отозвало два набора тестов на COVID-19, поскольку они могут выдавать ложноположительные результаты. Регулятор определил отзыв тестовых наборов Alinity m SARS-CoV-2 AMP Alinity m Resp-4-Plex от компании Abbott Molecular Inc как один из самых серьезных.