В больницах будет больше 50 тысяч пациентов: в СНБО назвали дату пика COVID-19

В Совете национальной безопасности и обороны прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Украине с 25 октября. Количество госпитализированных пациентов может достичь 50-52 тысяч.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 15 октября. Он также отметил, что сейчас главная проблема – обеспечение больниц кислородом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К пику мы еще не подошли, он будет с 25 октября. Мы прогнозируем, что в больницах одновременно будет 50-52 тысячи людей. Наша система готова к этому", – сказал Данилов.

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В то же время он отметил, что главная проблема сейчас – обеспечить все больницы кислородом.

По словам секретаря СНБО, ситуацию осложняет штамм Дельта, поскольку с другими вариантами вируса сатурацию (уровень насыщения крови кислородом) повысить было легче.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в "красную" карантинную зону попали уже пять областей: в Херсонской ограничения уже вступили в силу, а в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской они наступят с 18 октября.