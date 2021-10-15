В Минздраве расширят список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины внесет ряд новых профессий, которые подпадают под требование обязательной вакцинации от коронавируса. На очереди работники госучреждений, предприятий критически важных сфер, почтальоны и соцработники.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава ведомства Виктор Ляшко. Всего изменения планируется вводить дважды.

Министр отметил, что в первую очередь изменения затронут работников госучреждений, предприятий критически важных для экономики сфер, социальных работников и почтальонов.

Далее планируется распространить требование на органы местного самоуправления, а также коммунальные предприятия и учреждения.

Видео дня

Ляшко уточнил, что первый документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции, а во второй внесены изменения и его нужно согласовать с центральными органами исполнительной власти – на все это может уйти около 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября был обнародован перечень профессий, которые подпадают под требование обязательной вакцинации.

В него попали:

центральные органы исполнительной власти и их территориальные органы;