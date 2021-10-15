Украина несколько дней подряд на втором месте в Европе по числу смертей от COVID-19 за сутки

София Закревская
София Закревская
Covid
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Украина несколько дней подряд на втором месте в Европе по числу смертей от COVID-19 за сутки

Украина уже несколько дней подряд оказывается на втором месте среди стран Европы по показателю суточной смертности от коронавируса. Так, за 13 октября в стране умерли 412 человек.

Обогнала нас по количеству летальных случаев только Россия – там болезнь унесла жизни 986 граждан. Об этом свидетельствуют данные Worldometers. По количеству заболевших (+18 881) мы оказались на третьем месте после РФ и Великобритании.

Дальше в рейтинге смертей расположились Румыния (+303), Великобритания (+157) и Болгария (+98). Добавим, что в мире на первом месте по смертности оказались США (+1 654), Украина в данном списке на пятом месте.

Видео дня
Смертность в Европе за 13 октября.
Смертность в мире за 13 октября.

За день до этого, 12 октября, коронавирус унес в нашей стране 471 жизнь, также отправив Украину на второе место в Европе по смертности за сутки. Лидером тогда вновь стала РФ.

Смертность в Европе за 12 октября.

По состоянию на пятницу, 15 октября, в Украине зафиксировано уже более 60 тысяч смертей от COVID-19 с начала пандемии. За минувшие сутки, 14 октября, болезнь унесла жизни 202 украинцев.

Ситуация с COVID-19 в Украине на 15 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедший день в Украине выявлено более 13 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В больницы попали почти пять тысяч человек.

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