В Украине 17 областей соответствуют 'оранжевому' уровню эпидопасности: где ситуация хуже всего

По состоянию на пятницу, 15 октября, в Украине 17 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности. Одна только Херсонская область находится в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Сложная ситуация с COVID-19 наблюдается с следующих областях: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.

В "желтой" зоне находятся Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская и Ривненская области.

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В Минздраве подчеркнули, что в стране три дня превышен уровень госпитализаций (63,5, 66,4 и 70,1).

По состоянию на утро пятницы, 15 октября, в Украине официально подтверждены 2 610 899 случая заражения коронавирусом. Обнаружены за прошедшие сутки 13 624 заболевших, из них 1 177 – дети, медработники – 170. За сутки госпитализированы – 4947 человек.

Как сообщал, в Минздраве сказали, что человек, который переболел коронавирусной болезнью (COVID-19), может получить прививку через 6-8 месяцев после выздоровления. Это относится к пациентам, которые не относятся к группе риска.