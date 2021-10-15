В Украине за сутки свыше 13,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 202 человека

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине за сутки свыше 13,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 202 человека

По состоянию на утро пятницы, 15 октября, в Украине официально подтверждены 2 610 899 случая заражения коронавирусом. Обнаружены за прошедшие сутки 13 624 заболевших, из них 1 177 – дети, медработники – 170. За сутки госпитализированы – 4947 человек.

От COVID-19 в стране умерли уже 60 137 человек (+202 за сутки), выздоровели 2 316 582 (+4 591). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

Данные по COVID-19 в Украине

С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек, из них получили одну дозу – 7 794 187, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 364 933 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.

Видео дня
Данные по регионам

Днем ранее за сутки зарегистрировали 18 881 заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в пяти областях: Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская. Эти регионы могут оказаться в "красной" зоне карантина.

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