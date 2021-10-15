В Украине за сутки свыше 13,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 202 человека

По состоянию на утро пятницы, 15 октября, в Украине официально подтверждены 2 610 899 случая заражения коронавирусом. Обнаружены за прошедшие сутки 13 624 заболевших, из них 1 177 – дети, медработники – 170. За сутки госпитализированы – 4947 человек.

От COVID-19 в стране умерли уже 60 137 человек (+202 за сутки), выздоровели 2 316 582 (+4 591). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек, из них получили одну дозу – 7 794 187, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 364 933 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.

Видео дня

Днем ранее за сутки зарегистрировали 18 881 заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в пяти областях: Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская. Эти регионы могут оказаться в "красной" зоне карантина.