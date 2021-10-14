В Украине за сутки свыше 18,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 412 человек

По состоянию на утро четверга, 14 октября, в Украине официально подтверждены 2 597 275 случая заражения коронавирусом. Обнаружены за прошедшие сутки 18 881 заболевших, из них 1 748 – дети, медработники – 368.

От COVID-19 в стране умерли уже 59 935 человек (+412 за сутки), выздоровели 2 311 991 (+7 630). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

За сутки госпитализировали 4 633 пациента. Отмечается, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – вакцинированные.

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Также за сутки 164 387 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы – 78 465.

С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу – 7 774 484, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 349 739 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 14 124 223 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Кузин сказал, что осенние каникулы в украинских школах могут продлить до трех-четырех недель из-за роста количества новых больных коронавирусом. Обычно каникулы длятся две недели.