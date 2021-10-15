В Минздраве объяснили, когда нужно делать прививку переболевшим COVID-19

Человек, который переболел коронавирусной болезнью (COVID-19), может получить прививку через 6-8 месяцев после выздоровления. Это относится к пациентам, которые не относятся к группе риска.

Об этом в эфире "UA: Українське радіо" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что для людей из группы риска прививки нужно получать сразу после выздоровления и после завершения первичного цикла реабилитации.

"Относительно антител, то нет референтного уровня антител, чтобы не заболеть", – сказал медик.

Кузин подчеркнул, что ученые доказали, что вакцина против COVID-19 не влияет на РНК или ДНК, геном человека, не изменяя ничего в организме.

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Главный санитарный врач заверил, что в нашей стране применяют безопасные препараты, что рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Над вакцинами осуществляется государственный контроль.

"Вакцины прошли два полноценных этапа исследований и уже завершается третий этап клинических исследований, а это уже финальный этап безопасности вакцины", – сказал Кузин.

Ранее Кузин сказал, что в Украине могут рассмотреть возможность введения третьей (бустерной) дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). Такие прививки первыми будут предлагать людям с хроническими заболеваниями.

Также он предупредил, что в стране критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в пяти областях: Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская. Эти регионы могут оказаться в "красной" зоне карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19.