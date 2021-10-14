В Украине "красная" зона карантина грозит пяти областям: в Минздраве заявили об ухудшении ситуации
В Украине критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в пяти областях: Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская. Эти регионы могут оказаться в "красной" зоне карантина.
Об этом в эфире "UA: Українське радіо" сказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Медик говорил об ухудшении ситуации с болезнью, отметив, что с 15 октября Херсонщина первой войдет в "красную" зону.
"Мы видим, что в этой области ситуация сейчас самая худшая", – сказал Кузин.
Главный санитарный врач отметил, что в проблемных областях коронавирус удается сдерживать благодаря развертыванию дополнительных коек, тестированию и ресурсов системы здравоохранения.
Ранее Кузин сказал, что в Украине могут рассмотреть возможность введения третьей (бустерной) дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). Такие прививки первыми будут предлагать людям с хроническими заболеваниями.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 21 октября вводятся ограничения на передвижение граждан общественным транспортом. Речь идет о межрегиональном сообщении.
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