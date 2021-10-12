Новые правила поездок и перелетов в Украине: какие документы будут требовать у пассажиров с 21 октября

В Украине с 21 октября вводятся ограничения на передвижение граждан общественным транспортом. Речь идет о межрегиональном сообщении.

На сайте Министерства здравоохранения подробно пояснили, какие документы будут требовать. Данные меры касаются регионов, где усилены карантинные меры (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Необходимые документы для передвижения по "желтым" областям:

подтверждающие полный курс вакцинации или получение одной дозы вакцины;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не позднее 72 часов назад.

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Документы, необходимые для передвижения по "красным" областям:

подтверждающий получение полного курса вакцинации;

международный, внутренний или иностранный сертификат о полном курсе вакцинации;

негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 72 часов назад.

В ведомстве напомнили, что речь идет как о регулярной, так и нерегулярной перевозке пассажиров: автомобили, автобусы, авиационный и железнодорожный транспорт.

Меры не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.

Напомним, Кабмин ужесточил карантин по всей стране. Так, с 21 октября в общественный транспорт не будут пускать граждан без сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Херсонская область первой в Украине попала в "красную" зону эпидемиологической опасности. Карантин будет усилен с 15 октября.