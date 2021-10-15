В Италии 'паспорта здоровья' стали обязательными для всех работников: люди вышли на протест. Фото и видео

В Италии люди вышли на протест из-за так называемых "паспортов здоровья" (Green Pass), которые свидетельствуют о вакцинации от коронавируса. С 15 октября в стране этот документ стал обязательным для всех сотрудников.

Об этом пишет ANSA. Отмечается, что в Италии – одни из самых жестких требований по документам о вакцинации в Европе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акции проводились в разных городах, в частности в портах Генуи и Анконы. В Триесте около 2 тысяч сотрудников заблокировали порт – в целом в трех из шести гаваней страны были сбои в работе.

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Также демонстранты пытались перекрыть движение в Риме, однако правоохранители остановили их.

Кроме того, забастовки ударили по таким крупным компаниям, как Electrolux, San Benedetto и Zoppas.

Отметим, что в Италии вакцинировано 80% населения страны старше 12 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 октября страна ослабила многие карантинные меры и для своих граждан, и для туристов.