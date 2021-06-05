Хроника коронавируса на 5 июня: Индия снова стала лидером по заболеваемости

София Закревская
София Закревская
Covid
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Хроника коронавируса на 5 июня: Индия снова стала лидером по заболеваемости

По состоянию на субботу, 5 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 173,3 млн человек. За минувший день выявили 416 773 новых инфицированных, умерли еще 10 237. Всего от болезни скончались более 3,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 156 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (121,4 тыс.), Бразилии (38,4 тыс.) и Аргентине (30,9 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 5 июня:

  • В Бразилии разрешили ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Первые партии вакцины прибудут туда в июле. Бразилия стала 67-й страной мира, одобрившей "Спутник V".

  • Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил о существовании доказательств лабораторного происхождения коронавируса. Он говорил о возможной утечке из лаборатории в китайском Ухане, и упомянул факт того, что там занимались военными разработками.

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