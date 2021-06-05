Хроника коронавируса на 5 июня: Индия снова стала лидером по заболеваемости

По состоянию на субботу, 5 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 173,3 млн человек. За минувший день выявили 416 773 новых инфицированных, умерли еще 10 237. Всего от болезни скончались более 3,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 156 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (121,4 тыс.), Бразилии (38,4 тыс.) и Аргентине (30,9 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 211 683 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 51 054 человек, в то же время 2 080 382 ее побороли.

Чтобы оформить международный сертификат о вакцинации против COVID-19, необходимый для выезда за границу, нужно получить две прививки препаратом от коронавируса, одобренным ВОЗ . Такой документ будет действовать до введения так называемых "паспортов вакцинации", запланированного на 1 июля.

В Минздраве Украины ответили, можно ли в защитной маске отравиться углекислым газом и повредить кожу.