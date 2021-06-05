В Украине госпитализировали больше тысячи больных коронавирусом: как заполнены места в больницах

В Украине за сутки госпитализировали 1 065 пациентов с коронавирусом. Средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 4 июня составил 14,1%. Наименьшее количество мест осталось в Харьковской, Донецкой, Луганской, Черновицкой и Сумской областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Тернопольской и Полтавской областях – заполнены 5,9% и 6,4% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

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Общая заполненность коек всех типов для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 14,5%, самая сложная ситуация в Черновицкой, Харьковской, Донецкой и Одесской областях. При этом меньше всего заполнены койки на Тернопольщине и Полтавщине.

Отметим, что детские койки заполнены на 15,8%. Самая сложная ситуация наблюдается на Луганщине, где заняты 90% мест для несовершеннолетних пациентов, а также в Черниговской (58%) и Одесской (54,8%) областях.

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 27,1%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 91 ребенок и 65 медработников.