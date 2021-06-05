В Украине за сутки коронавирусом заразились меньше 2 тысяч человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заразились меньше 2 тысяч человек

По состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 91 ребенок и 65 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 140 человек (+86 за сутки), выздоровели 2 088 712 (+8 330 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 1065 пациентов.

Коронавирус в Украине.
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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 29061 человек;

  • методом ИФА – 12048 человек;

  • экспресс-тестами – 19312 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • м. Киев – 497 случаев;

  • Винницкая область – 35 случаев;

  • Волынская область – 47 случаев;

  • Днепропетровская область – 128 случаев;

  • Донецкая область – 56 случаев;

  • Житомирская область – 39 случаев;

  • Закарпатская область – 50 случаев;

  • Запорожская область – 138 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 25 случаев;

  • Киевская область – 160 случаев;

  • Кировоградская область – 22 случая;

  • Луганская область – 25 случаев;

  • Львовская область – 98 случаев;

  • Николаевская область – 72 случая;

  • Одесская область – 49 случаев;

  • Полтавская область – 23 случая;

  • Ривненская область – 62 случая;

  • Сумская область – 39 случаев;

  • Тернопольская область – 40 случаев;

  • Харьковская область – 116 случаев;

  • Херсонская область – 37 случаев;

  • Хмельницкая область – 34 случая;

  • Черкасская область – 54 случая;

  • Черновицкая область – 36 случаев;

  • Черниговская область – 15 случаев.

Статистика COVID-19 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы оформить международный сертификат о вакцинации против COVID-19, необходимый для выезда за границу, нужно получить две прививки препаратом от коронавируса, одобренным ВОЗ.

Такой документ будет действовать до введения так называемых "паспортов вакцинации", запланированного на 1 июля.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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