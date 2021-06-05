В Украине за сутки коронавирусом заразились меньше 2 тысяч человек
По состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 91 ребенок и 65 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 140 человек (+86 за сутки), выздоровели 2 088 712 (+8 330 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 1065 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 29061 человек;
методом ИФА – 12048 человек;
экспресс-тестами – 19312 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев – 497 случаев;
Винницкая область – 35 случаев;
Волынская область – 47 случаев;
Днепропетровская область – 128 случаев;
Донецкая область – 56 случаев;
Житомирская область – 39 случаев;
Закарпатская область – 50 случаев;
Запорожская область – 138 случаев;
Ивано-Франковская область – 25 случаев;
Киевская область – 160 случаев;
Кировоградская область – 22 случая;
Луганская область – 25 случаев;
Львовская область – 98 случаев;
Николаевская область – 72 случая;
Одесская область – 49 случаев;
Полтавская область – 23 случая;
Ривненская область – 62 случая;
Сумская область – 39 случаев;
Тернопольская область – 40 случаев;
Харьковская область – 116 случаев;
Херсонская область – 37 случаев;
Хмельницкая область – 34 случая;
Черкасская область – 54 случая;
Черновицкая область – 36 случаев;
Черниговская область – 15 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы оформить международный сертификат о вакцинации против COVID-19, необходимый для выезда за границу, нужно получить две прививки препаратом от коронавируса, одобренным ВОЗ.
Такой документ будет действовать до введения так называемых "паспортов вакцинации", запланированного на 1 июля.
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