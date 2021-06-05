В Украине вакцинировали от COVID-19 больше 57 тыс. человек за сутки: статистика по областям

За минувшие сутки, 4 июня, в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы 3 730 людей.

Больше всего прививок сделали в Киеве (8 285), Днепропетровской (6 934) и Харьковской (4 537) областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Меньше всего людей вакцинировали на Кировоградщине (163) и в Черкасской области (395).

С начала кампании по вакцинации было привито 1 177 373 человека, из них получил одну дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 145 792 человека, из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделано 1 323 163 прививки.

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Прививки проводились 502 мобильными бригадами по иммунизации и 514 пунктами вакцинации. По состоянию на 5 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Данные о прививках в регионах:

Напомним, по состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – обнаружены за прошедшие сутки.

Лидером по заболеваемости среди регионов стал Киев – там выявили почти полтысячи новых случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы оформить международный сертификат о вакцинации против COVID-19, необходимый для выезда за границу, нужно получить две прививки препаратом от коронавируса, одобренным ВОЗ.

Такой документ будет действовать до введения так называемых "паспортов вакцинации", запланированного на 1 июля.