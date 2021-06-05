Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 5 июня, Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В столице за сутки выявили 497 новых случаев инфицирования.

Много заболевших также в Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Меньше всего больных обнаружили в Черниговской (15), Кировоградской (22), Полтавской (23) и Луганской (25) областях.

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Отметим, что за сутки были госпитализированы 1 065 пациентов. За 4 июня вакцину от коронавируса в Украине получили 57 440 человек. Одной дозой привили 53 710 человек, полностью иммунизированы – 3 730 человек.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 91 ребенок и 65 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы оформить международный сертификат о вакцинации против COVID-19, необходимый для выезда за границу, нужно получить две прививки препаратом от коронавируса, одобренным ВОЗ.

Такой документ будет действовать до введения так называемых "паспортов вакцинации", запланированного на 1 июля.