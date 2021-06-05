В 10 городах Украины заработали центры вакцинации против COVID-19. Список

На этих выходных, 5 и 6 июня, центры вакцинации против коронавируса заработали в 10 городах Украины. В перечень вошли Киев, Одесса, Львов, Тернополь, Ривне, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород и Горишние Плавни.

Прививки там делают вакциной CoronaVac от китайского производителя тем, кто записался через приложение Дія. Сейчас центры будут работать только по субботам и воскресеньям, но если препаратов будет достаточно, иммунизацию могут проводить и в будние дни, сообщает ТСН.

В городах, где уже открыли такие пункты прививок, работники больниц звонят людям, которые записались в очередь на иммунизацию. Если гражданин подтверждает свое желание вакцинироваться, он получает смс-сообщение с конкретным временем.

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В столице в эти выходные снова выстроились очереди на вакцинацию. Было запланировано, что желающие вакцинироваться должны образовать две очереди:

из тех, кто получил смс-сообщение с приглашением;

из тех, кто зарегистрировался на портале или в приложении Дія, но не получил ответа (живая очередь).

Однако, как сообщили журналисты, всех отправляли в одну очередь, из-за чего некоторые люди, которые получили приглашение, просто шли домой.

Напомним:

в Киеве 29-30 мая в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки от болезни получили 3467 человек, записавшихся через Дію.

Аналогичный центр также решили открыть в четвертом городе Украины – Тернополе (вслед за столицей, Одессой и Львовом).

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – выявлено за минувшие сутки. Среди заболевших 91 ребенок и 65 медработников.

За прошедшие сутки, 4 июня, в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы 3 730 человек.